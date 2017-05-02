Отделение МФЦ на Партизанском проспекте закрыто из-за ночного пожара

Заявителям приносят извинения за доставленные неудобства

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Администрация МКУ «МФЦ ВГО» сообщает, что сегодня, 2 мая, отделение № 5, расположенное по Партизанскому проспекту, 28-а, по техническим причинам временно не осуществляет прием граждан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Заявителям приносят извинения за доставленные неудобства.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о серьезном пожаре по адресу Партизанский проспект, 28а, который произошел сегодня ночью. Горели полы, двери квартир и ящики в коридоре по всей его длине на втором этаже. Огонь быстро начал распространяться на верхние этажи.

В настоящее время движение по проспекту перекрыто. На месте происшествия работают все службы жизнеобеспечения.