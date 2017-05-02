Война между КПРФ и Единой Россией разгорается во Владивостоке 10:00, 02 мая Война между КПРФ и Единой Россией разгорается во Владивостоке (Фото)
Начальник ГУФСИН Приморья снят с должности Владимиром Путиным 09:49, 02 мая Начальник ГУФСИН Приморья снят с должности Владимиром Путиным
Владивостокцы в пятый раз прошлись по Золотому мосту 09:48, 02 мая Владивостокцы в пятый раз прошлись по Золотому мосту (Фото)
Новостная лента
Май, 02 вторник
10:42
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
10:42
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
10:42
Спасскцемент прокомментировал ситуацию с бетонным ограждением в пригороде Владивостока Эксклюзив
10:31
Отделение МФЦ на Партизанском проспекте закрыто из-за ночного пожара
10:19
В театре молодежи - новая премьера Сергея Руденка Фото
10:12
Во Владивостоке открывается новый сезон международных морских круизов
10:00
Война между КПРФ и Единой Россией разгорается во Владивостоке Фото
09:49
Начальник ГУФСИН Приморья снят с должности Владимиром Путиным
09:48
Владивостокцы в пятый раз прошлись по Золотому мосту Фото
09:39
Два междугородних рейса из Владивостока отменены
09:27
Во Владивостоке перекрыто движение автотранспорта из-за пожара Видео
09:20
В России с 1 июля введут электронные больничные
09:17
Специалисты держат рубль под контролем
09:09
Гороскоп на 2 мая
08:25
В понедельник, 2 мая, температура воздуха в Приморье прогреется до +27 °C.
06:34
Стало известно, в каком возрасте лучше всего рожать ребенка
05:02
«Колонна будущего» впервые прошла в первомайском шествии в Приморье
03:35
Вождение автомобил положительно влияет на человеческий мозг Фото
02:03
Конкурс «Безопасное колесо» провели полицейские Дальнегорска в Приморком крае Фото
00:30
Ученые рассказали, как искать инопланетян‍
Май, 01 понедельник
23:40
В Приморье обнаружены денежные фальшивки
22:30
На реалистичную секс-куклу ученые планируют потратить 30$ долларов
21:27
Игорь Пушкарев поздравил жителей Владивостока с 1 мая
21:20
За сутки в Приморье произошло более 20 возгораний
20:10
Антибиотики повышают риск выкидыша
19:05
Ветераны труда Приморья поздравляют жителей края с Первомаем
18:00
Приморский силач научил юношей двигать тяжести Фото
17:28
Теперь смартфоны можно будет заряжать с помощью Wi-Fi
16:56
За жуткое преступление приморца на 20 лет лишили свободы
16:22
Ученые доказали возможность существования машины времени
15:50
Круизный лайнер Costa Victoria прибудет во Владивосток
15:23
Еще одна квартира горит во Владивостоке Видео
15:05
Во Владивостоке горит квартира Фото
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4123 (62) от 28 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу добавили морских пейзажей
Первомай собирает колонны
Бесплатный гектар доведет до околицы
Медицина уходит на дежурство
В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Культура

В театре молодежи - новая премьера Сергея Руденка

Спектакль о горестно знаменитом 9-м «Б», понесшем первые потери еще до войны
Фото: Семен Апасов, РИА VladNews Фото: Семен Апасов, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Повесть Бориса Васильева получила новую жизнь в постановке режиссера Сергея Руденка на сцене краевого театра молодежи. Несмотря на то что произведение «Завтра была война» входит в школьную программу, спектакль будет интересен и взрослому зрителю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету "Владивосток".

Премьера состоялась 28 и 29 апреля, при этом, по словам художественного руководителя театра Юрия Гончарова, она вовсе не приурочена к годовщине Победы. Просто в репертуар театра решили включить произведения Бориса Васильева.

Первоначальный сценарий – всего 16 страниц печатного текста. Режиссеру театра молодежи Сергею Руденку такое изложение показалось куцым, и он добавил еще дюжину страниц, заимствуя из текста повести целые эпизоды.

– Это история о взрослении и становлении личности. Мы пытаемся найти в повести созвучие того времени с нашим, чтобы у зрителя, сидящего в зале, не было ощущения, что перед ним «советское ретро», что эти проблемы – дело давнее, а сейчас все по-другому, – поделился замыслом Сергей Руденок. – И главную идею постановки можно выразить словами одного из героев – Леонида Люберецкого: «Счастье – это когда у тебя есть друг, который не предаст в трудную минуту».

История, рассказанная в спектакле, посвящена жизни учеников 9-го класса обычной советской школы в далеком 1940 году. За два акта пьесы зритель увидит, как проходит становление личности, как умели дружить и любить в то время, о первом серьезном нравственном выборе. Нигилизм, присущий юности, и первый серьезный гражданский поступок.

– Очень важны в спектакле отношения между взрослыми и детьми. Хотелось бы, чтобы у детей в зале изменился взгляд на их родителей, и вообще старших, окружающих их. Чтобы они увидели, что взрослые не всегда правы, – отметил Сергей Руденок. – Произведение гениальное, поэтому и ответственность на труппу ложится очень большая.

Сами актеры признались, что играть своих героев им было совсем несложно. Зачастую ситуации, с которыми сталкиваются 9-классники на сцене, уже проживались актерами в повседневной жизни. Так что ничего нового придумывать не пришлось.

Приступая к постановке спектакля, режиссер поставил перед труппой задачу найти и показать человечность в каждом герое, даже отрицательном.

– Моя роль – Искра, активистка и вожак класса. Но в какой-то момент девушка обращается к своим друзьям за помощью, несмотря на то что сама любит всеми покомандовать, – поделилась актриса Анна Проскокова. – Происходит внутренний надлом, который, я надеюсь, зритель примет и прочувствует. На спектакль мы приглашаем не только школьников, но и их родителей. Хочется верить, что нам удастся достучаться до их сердец.

Конечно, всю повесть в два действия спектакля при всем желании не втиснуть, но, по словам Сергея Руденка, основную историю раскрыть все же удалось. Главное, как считает режиссер-постановщик, чтобы после просмотра спектакля у зрителя появилось желание прочесть саму повесть. Повесть о молодости, которая категорична, безоглядна и стремительна. И очень коротка, потому что «завтра была война»...

Автор фоторепортажа: Семён Апасов, РИА VladNews

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке горит квартира
15:05, 01 мая 2017 Во Владивостоке горит квартира

Информация уточняется

Финал эко-игр «Что? Где? Когда?» состоялся во Владивостоке
18:02, 30 апреля 2017 Финал эко-игр «Что? Где? Когда?» состоялся во Владивостоке

Главным эрудитом оказалась команда «Грибной доширак»

«Искусство для всех»: «Артэтаж» и Приморская государственная картинная галерея представляют международный проект во Владивостоке
20:22, 28 апреля 2017 «Искусство для всех»: «Артэтаж» и Приморская государственная картинная галерея представляют международный проект во Владивостоке

Выставка «Искусство для всех» будет работать до 21 мая

Солист
17:56, 28 апреля 2017 Солист "Иванушек International" неудачно споткнулся на концерте во Владивостоке: сломано ребро

Концерты группы отменены не будут

Выставка детских рисунков, посвящённая Дню Победы, открылась в Первореченском районе Владивостока
16:02, 28 апреля 2017 Выставка детских рисунков, посвящённая Дню Победы, открылась в Первореченском районе Владивостока

Вход свободный

Во Владивостоке открылась выставка Героев Победы
15:33, 27 апреля 2017 Во Владивостоке открылась выставка Героев Победы

В открытках и документах

Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!»
14:01, 27 апреля 2017 Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!»

Жюри выберет победителей в нескольких возрастных категориях: