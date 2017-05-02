В театре молодежи - новая премьера Сергея Руденка

Спектакль о горестно знаменитом 9-м «Б», понесшем первые потери еще до войны

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Повесть Бориса Васильева получила новую жизнь в постановке режиссера Сергея Руденка на сцене краевого театра молодежи. Несмотря на то что произведение «Завтра была война» входит в школьную программу, спектакль будет интересен и взрослому зрителю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на газету "Владивосток".

Премьера состоялась 28 и 29 апреля, при этом, по словам художественного руководителя театра Юрия Гончарова, она вовсе не приурочена к годовщине Победы. Просто в репертуар театра решили включить произведения Бориса Васильева.

Первоначальный сценарий – всего 16 страниц печатного текста. Режиссеру театра молодежи Сергею Руденку такое изложение показалось куцым, и он добавил еще дюжину страниц, заимствуя из текста повести целые эпизоды.

– Это история о взрослении и становлении личности. Мы пытаемся найти в повести созвучие того времени с нашим, чтобы у зрителя, сидящего в зале, не было ощущения, что перед ним «советское ретро», что эти проблемы – дело давнее, а сейчас все по-другому, – поделился замыслом Сергей Руденок. – И главную идею постановки можно выразить словами одного из героев – Леонида Люберецкого: «Счастье – это когда у тебя есть друг, который не предаст в трудную минуту».

История, рассказанная в спектакле, посвящена жизни учеников 9-го класса обычной советской школы в далеком 1940 году. За два акта пьесы зритель увидит, как проходит становление личности, как умели дружить и любить в то время, о первом серьезном нравственном выборе. Нигилизм, присущий юности, и первый серьезный гражданский поступок.

– Очень важны в спектакле отношения между взрослыми и детьми. Хотелось бы, чтобы у детей в зале изменился взгляд на их родителей, и вообще старших, окружающих их. Чтобы они увидели, что взрослые не всегда правы, – отметил Сергей Руденок. – Произведение гениальное, поэтому и ответственность на труппу ложится очень большая.

Сами актеры признались, что играть своих героев им было совсем несложно. Зачастую ситуации, с которыми сталкиваются 9-классники на сцене, уже проживались актерами в повседневной жизни. Так что ничего нового придумывать не пришлось.

Приступая к постановке спектакля, режиссер поставил перед труппой задачу найти и показать человечность в каждом герое, даже отрицательном.

– Моя роль – Искра, активистка и вожак класса. Но в какой-то момент девушка обращается к своим друзьям за помощью, несмотря на то что сама любит всеми покомандовать, – поделилась актриса Анна Проскокова. – Происходит внутренний надлом, который, я надеюсь, зритель примет и прочувствует. На спектакль мы приглашаем не только школьников, но и их родителей. Хочется верить, что нам удастся достучаться до их сердец.

Конечно, всю повесть в два действия спектакля при всем желании не втиснуть, но, по словам Сергея Руденка, основную историю раскрыть все же удалось. Главное, как считает режиссер-постановщик, чтобы после просмотра спектакля у зрителя появилось желание прочесть саму повесть. Повесть о молодости, которая категорична, безоглядна и стремительна. И очень коротка, потому что «завтра была война»...