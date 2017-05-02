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Общество

Во Владивостоке открывается новый сезон международных морских круизов

За последние несколько лет столица Приморья стала постоянным портом захода самых современных океанских пассажирских судов
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 мая, во Владивосток прибудет круизный лайнер Costa Victoria, сообщает корреспондент РИА VladNews. Лайнер пришвартуется у причала морвокзала в 13:00 и покинет Владивосток в 23:00. Прибытием трансокеанского лайнера «Costa Victoria» открывается новый сезон международных морских круизов во Владивостоке.

С сегодняшнего дня во Владивостоке открывается новый сезон международных морских круизов. Так, в мае во Владивосток зайдут:

2 мая - Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие - 23:00

7 мая - Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие - 21:00

20 мая - Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие - 23:00

30 мая - Costa NeoRomantica, прибытие в 7:00, отплытие - 16:00

31 мая - Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие - 23:00

Летом 2017 года ожидается шесть заходов круизных лайнеров в приморскую столицу. Так,в июне Владивосток посетят пассажиры кораблей Nippon Maru (7 июня), Asuka II (23 июня) и Costa NeoRomantica (26 июня). В июле во владивостокский порт зайдут Costa Victoria (24 июля) и Ocean Dream (31 июля). В августе ожидается только один круизный лайнер - Costa NeoRomantica, который прогостит в порту приморской столицы с 7 утра до 4 часов дня 19 августа.

Завершат круизный сезон во Владивостоке Pasific Venus и Costa NeoRomantica, которые посетят город 10 и 20 сентября соответственно.

Заход лайнеров всегда является мероприятием городского масштаба, которое сопровождается церемонией приветствия и ярмаркой с товарами национального производства. 

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