Война между КПРФ и Единой Россией разгорается во Владивостоке

Во приморской столице прошел протестной митинг

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

1 мая во Владивостоке прошла протестная демонстрация, сообщает корреспондент РИА VladNews. Шествие участников началось в 11 часов 30 минут от остановки "Дальзавод". Владивостокцы выразили свой протест действующей власти совместно с КПРФ. Со слов организаторов, мероприятие было официально согласовано.

В руках протестующих - плакаты со смелыми лозунгами, главными из которых были слова об отставке губернатора Владимира Миклушевского и председателя правительства Дмитрия Медведева.

"Если коротко, то считаю, что сегодня Первомайская Демонстрация прошла хорошо. Ну вы поняли, именно там где демонстрация, Первомайская, а не непонятная прогулка по мосту. И кстати, да, я считал и продолжаю считать, что Путин - России враг. Кто не согласен, приглашаю к диалогу, только, пожалуйста, с аргументами, а не в стиле "Не смейте оскорблять моего бога и баста".", - резюмировал на своей странице в Facebook Артем Самсонов.



