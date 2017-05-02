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Общество

Война между КПРФ и Единой Россией разгорается во Владивостоке

Во приморской столице прошел протестной митинг
Фото: Facebook Фото: Facebook
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

1 мая во Владивостоке прошла протестная демонстрация, сообщает корреспондент РИА VladNews. Шествие участников началось в 11 часов 30 минут от остановки "Дальзавод". Владивостокцы выразили свой протест действующей власти совместно с КПРФ. Со слов организаторов, мероприятие было официально согласовано.

В руках протестующих - плакаты со смелыми лозунгами, главными из которых были слова об отставке губернатора Владимира Миклушевского и председателя правительства Дмитрия Медведева. 

"Если коротко, то считаю, что сегодня Первомайская Демонстрация прошла хорошо. Ну вы поняли, именно там где демонстрация, Первомайская, а не непонятная прогулка по мосту. И кстати, да, я считал и продолжаю считать, что Путин - России враг. Кто не согласен, приглашаю к диалогу, только, пожалуйста, с аргументами, а не в стиле "Не смейте оскорблять моего бога и баста".", - резюмировал на своей странице в Facebook Артем Самсонов.


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