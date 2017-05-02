Начальник ГУФСИН Приморья снят с должности Владимиром Путиным

Официальный комментарий ведомства

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника ГУФСИН Приморья Олега Симченкова, сообщает корреспондент РИА VladNews. Соответствующий указ главы государства от 1 мая 2017 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

- Президент России освободил начальника ГУФСИН Приморья от должности, - рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе приморского ГУФСИН. - Решение о том, кто будет следующим начальником ГУФСИН края, примет президент России, согласно законодательства. Временно исполняет обязанности действующий заместитель Дмитрий Иванович Обломий.

Необходимо отметить, что приморский ГУФСИН неоднократно получал рекомендации и замечания от Общественной наблюдательной комиссии региона по работе учреждений системы. Кроме того, в начале марта прокуратура края обязала ГУФСИН устранить нарушения в одном из самых спорных учреждений - СИЗО-1 Владивостока.