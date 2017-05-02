Во Владивостоке перекрыто движение автотранспорта из-за пожара

Сегодня ночью, 2 мая, во Владивостоке по адресу Партизанский проспект, 28а произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного дома, сообщает РИА VladNews.
Возгорание произошло около 4-х часов ночи. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. Спасатели эвакуировали людей из здания с помощью лестницы-штурмовки.
Установлено, что горели полы, двери квартир и ящики в коридоре по всей его длине на втором этаже. Огонь быстро начал распространяться на верхние этажи.
В 06.17 пожар был локализован, в 06.40 - ликвидировано открытое горение. Общая площадь пожара составила 300 кв. м.
По сигналу на место происшествия прибыли 56 человек личного состава и 11 единиц техники.
В результате пожара никто не пострадал.
В настоящее время движение по проспекту перекрыто. На месте происшествия работают все службы жизнеобеспечения.
Подробности устанавливаются.