Во Владивостоке перекрыто движение автотранспорта из-за пожара

Пожарные работают на месте происшествия с ночи

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Сегодня ночью, 2 мая, во Владивостоке по адресу Партизанский проспект, 28а произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного дома, сообщает РИА VladNews.

Возгорание произошло около 4-х часов ночи. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. Спасатели эвакуировали людей из здания с помощью лестницы-штурмовки.

Установлено, что горели полы, двери квартир и ящики в коридоре по всей его длине на втором этаже. Огонь быстро начал распространяться на верхние этажи.

В 06.17 пожар был локализован, в 06.40 - ликвидировано открытое горение. Общая площадь пожара составила 300 кв. м.

По сигналу на место происшествия прибыли 56 человек личного состава и 11 единиц техники.

В результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время движение по проспекту перекрыто. На месте происшествия работают все службы жизнеобеспечения.

Подробности устанавливаются.