В России с 1 июля введут электронные больничные

Владимир Путин подписал соответсвующий закон

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому больничные с 1 июля 2017 года можно будет оформлять и в электронном виде, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Закон предусматривает возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и с письменного согласия застрахованного лица в форме электронного документа. Такой электронный больничный должен быть подписан усиленными квалифицированными электронными подписями медработника и медицинской организации, и иметь равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным в установленном порядке на бланке.

Порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа будет установлен Минздравом России, по согласованию с Минтруда и ФСС.

Порядок информационного взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа должен быть утвержден правительством РФ.

Закон вступает в силу с 1 июля 2017 года.