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Политика и экономика

Специалисты держат рубль под контролем

Курс валют на 2 мая
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.98 рублей, а евро - 62.04 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По словам эксперта компании "Мани Фани" Александра Шустова, стоимость отечественной валюты зависит не от положения на нефтяном рынке, а от манипулятивных действий Минфина и Центробанка. Однако некоторые эксперты не согласились с данной точкой зрения. Специалист InstaForex Игорь Ковалев сообщил, что положения рубля напрямую зависит от нефтяного рынка, и в меньше степени от ключевой ставки Центробанка.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Приморье за 57.15 рублей, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 56.40 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Саммит Банке за 62.20 рубля, а продать валюту выгодно в Банке ВТБ24 за 61.85 рубль за один евро.

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