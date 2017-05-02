В понедельник, 2 мая, температура воздуха в Приморье прогреется до +27 °C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 мая, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае погода без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +12...+27 °C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, вечером до сильного. Температура воздуха +14...+16°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +21...+23°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +17...+19°C.

Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2016 гг.) 2 мая была тёплой. Максимальная температура воздуха +21,4 °С отмечалась в 1925 году. Минимальная температура воздуха +0,1 °С регистрировалась в 1989 году. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 45, туман — в 33 случае, снег — в 1989 году, мокрый снег — в 1989, 1971 годах, гроза — в 1933, 1985 годах. Самое большое количество осадков за сутки (32 мм) выпало в 1998 году. Штормовой ветер (27 м/с) фиксировался в 1981 году.