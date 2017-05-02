Стало известно, в каком возрасте лучше всего рожать ребенка

С течение времени оптимальный для родов возраст изменился

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Ученые провели исследования, с помощью которых установили самый оптимальный возраст для планирования беременности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VSЁ42.RU. Этот вопрос остается важным и актуальным во все времена, так как от этого зависит и здоровье малыша, и здоровье матери.

Ранее исследователи считали, что после 25 женщины являются уже "сторородящими", однако с течение времени оптимальный для родов возраст изменился. Подводя итоги исследований, стало ясно, что идеальное время для родов - 34 года. Именно в этом возрасте женщина готова произвести на свет свое потомство, так как находится в зрелом возрасте, имеет постоянные отношения, а также стабильный заработок. Кроме того, в 34 года женщины психологически готовы к родам.Также к 34 годам организм женщины готов выносить и самостоятельно родить малыша, плоду не грозит никакая опасность, не возникает риска осложнений при родоразрешении.

Однако специалисты также отмечают, что после 35 беременность и роды должны проходить под самым чутким руководством опытных врачей, чтобы избежать всего вышеперечисленного.