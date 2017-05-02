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Общество

«Колонна будущего» впервые прошла в первомайском шествии в Приморье

Во Владивостоке отпраздновали 1 Мая
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Многодетные, в том числе приемные, опекунские, молодые семьи, будущие мамы со всех уголков края впервые прошли в отдельной колонне на первомайском шествии во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу края. 

Организованная Приморским региональным отделением всероссийского общественного движения «Матери России», колонна объединила несколько сотен семей под лозунгом «Крепкая семья – будущее Приморья!».

Отметить праздник приехали многодетные семьи из Анучинского, Черниговского районов, Артема, Находки, Владивостока и других территорий края. Например, семья Деревцовых приехала на демонстрацию из Партизанка. Мама пятерых своих и трех приемных детей Лариса рассказала, что шествие стало для семьи первым.

«Мы приехали специально для участия в демонстрации, взяли с собой только четверых детей. Самой маленькой – Лере исполнилось семь лет, а старшей – Лене – уже 16. Для всех нас Первое мая – это праздник Весны, и мы счастливы, что прошли в колонне от начала до конца и стали участниками этого грандиозного шествия», – поделилась она.

Также в колонне прошли будущие мамы, родители с маленьким детьми и сотрудники родильных домов Приморья. Встретить праздник пришла и Анна Градинар с двухлетним сыном Гришей, родившимся в Приморском перинатальном центре. Для нее День Весны и Труда – не просто праздник, а символ хорошего настроения и позитива.

«Я присоединилась к майскому шествию в этом году в составе “Колонны будущего”, пришла вместе с сыном. Для меня этот праздник связан с весной, массовыми гуляниями и улыбками», – рассказала Анна.

В этом году к шествию впервые присоединились воспитанники и сотрудники Центров содействия семейному устройству Приморья. «Колонна будущего» объединила ребят из Уссурийска, Артема, Большого Камня, Владивостока и других территорий.

«Мы рассказывали детям им об истории праздника 1 мая и о том, как его отмечали много лет назад. Детям, конечно, было интересно поучаствовать, и они очень ждали этого дня», – рассказала психолог центра в Уссурийске Светлана Лебедева.

Также «Колонна будущего» объединила представителей общественных организаций, главная цель которых – охрана материнства и детства, воспитание детей в любви и согласии родителей.

Отметим, в праздничном шествие в Приморье сегодня приняли участие медицинские работники, учителя, предприниматели, рабочие – представители всех сфер жизни региона.

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