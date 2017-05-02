Вождение автомобил положительно влияет на человеческий мозг

Ученые провели эксперимент

Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Ученым из Америки удалось доказать, что вождение авто развивает человеческий мозг, сообдщает РИА VladNews со ссылкой на Дни24. Люди, имеющие водительское удостоверение, обладают более активным мозгом.

Примерно 4 тысячи респондентов приняли участие в эксперименте. Половина из них не умели водить автомобиль. Ученые обнаружили существенную разницу в полушариях мозга тех, кто умел ездить на авто, и тех, кто не умел. В правой части головного мозга водителей наблюдалась наибольшая активность. Это показал специальный эксперимент. суть которого заключалась в просмотре видеозаписей, на которых были изображены различные ситуации с перемещением на местности, как на дорогах, так и в открытом пространстве.

Оказалось, что у водителей была более сильная реакция, и их мозг на видеозаписи откликался значительно быстрее. Исследователи связали это с тем, что у водителей появляются дополнительные нейронные цепочки, которых нет у людей, не умеющих водить автомобиль. Также добровольцам к просмотру было представлено видео, не имеющее отношение к передвижениям. И в этом случае у добровольцев разницы выявлено не было.



Специалисты планируют продолжить изучать активность головного мозга водителей, чтобы понять, какие еще отличия в работе мозга у них есть. Полученные данные могут пригодиться для разработки методов лечения некоторых заболеваний.



