Игорь Пушкарев поздравил жителей Владивостока с 1 мая 21:27, 01 мая Игорь Пушкарев поздравил жителей Владивостока с 1 мая
За жуткое преступление приморца на 20 лет лишили свободы 16:56, 01 мая За жуткое преступление приморца на 20 лет лишили свободы
Круизный лайнер Costa Victoria прибудет во Владивосток 15:50, 01 мая Круизный лайнер Costa Victoria прибудет во Владивосток
Новостная лента
Май, 02 вторник
03:53
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
03:53
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
03:53
Спасскцемент прокомментировал ситуацию с бетонным ограждением в пригороде Владивостока Эксклюзив
03:35
Вождение автомобил положительно влияет на человеческий мозг Фото
02:03
Конкурс «Безопасное колесо» провели полицейские Дальнегорска в Приморком крае Фото
00:30
Ученые рассказали, как искать инопланетян‍
Май, 01 понедельник
23:40
В Приморье обнаружены денежные фальшивки
22:30
На реалистичную секс-куклу ученые планируют потратить 30$ долларов
21:27
Игорь Пушкарев поздравил жителей Владивостока с 1 мая
21:20
За сутки в Приморье произошло более 20 возгораний
20:10
Антибиотики повышают риск выкидыша
19:05
Ветераны труда Приморья поздравляют жителей края с Первомаем
18:00
Приморский силач научил юношей двигать тяжести Фото
17:28
Теперь смартфоны можно будет заряжать с помощью Wi-Fi
16:56
За жуткое преступление приморца на 20 лет лишили свободы
16:22
Ученые доказали возможность существования машины времени
15:50
Круизный лайнер Costa Victoria прибудет во Владивосток
15:23
Еще одна квартира горит во Владивостоке
15:05
Во Владивостоке горит квартира Фото
14:53
Первомайская демонстрация во Владивостоке: как это было Фото
14:44
На Шаморе горит лесной массив Видео
14:25
Вылечить диабет поможет смартфон
13:41
Во Владивостоке ищут очевидцев серьезного ДТП Фото
13:09
Пиво является лучшим болеутоляющим средством
12:40
Приморское предприятие испугалось визита приставов
12:11
Ученые нашли лекарство от многих болезней
11:43
В Артеме порывом сильного ветра сорвало крышу с жилого дома Фото
11:19
В Артеме ночью подожгли авто Фото
10:57
Стало известно, почему человек забывает ту или иную информацию
10:31
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
10:12
Владивостокцы выйдут на протестную демонстрацию
10:00
Центр и часть Владивостока недоступны для движения автотранспорта Адреса
09:46
Ралли «Тихий океан 2017» прошло во Владивостоке Фото
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4123 (62) от 28 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу добавили морских пейзажей
Первомай собирает колонны
Бесплатный гектар доведет до околицы
Медицина уходит на дежурство
В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Вождение автомобил положительно влияет на человеческий мозг

Ученые провели эксперимент
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Ученым из Америки удалось доказать, что вождение авто развивает человеческий мозг, сообдщает РИА VladNews со ссылкой на Дни24.  Люди, имеющие водительское удостоверение, обладают более активным мозгом.

Примерно 4 тысячи респондентов приняли участие в эксперименте. Половина из них не умели водить автомобиль. Ученые обнаружили существенную разницу в полушариях мозга тех, кто умел ездить на авто, и тех, кто не умел. В правой части головного мозга водителей наблюдалась наибольшая активность. Это показал специальный эксперимент. суть которого заключалась в просмотре видеозаписей, на которых были изображены различные ситуации с перемещением на местности, как на дорогах, так и в открытом пространстве.

Оказалось, что у водителей была более сильная реакция, и их мозг на видеозаписи откликался значительно быстрее. Исследователи связали это с тем, что у водителей появляются дополнительные нейронные цепочки, которых нет у людей, не умеющих водить автомобиль. Также добровольцам к просмотру было представлено видео, не имеющее отношение к передвижениям. И в этом случае у добровольцев разницы выявлено не было.

Специалисты планируют продолжить изучать активность головного мозга водителей, чтобы понять, какие еще отличия в работе мозга у них есть. Полученные данные могут пригодиться для разработки методов лечения некоторых заболеваний. 


comments powered by Disqus
Похожие новости
Антибиотики повышают риск выкидыша
20:10, 01 мая 2017 Антибиотики повышают риск выкидыша

Средний срок во время выкидыша составлял 14 недель беременности

Вылечить диабет поможет смартфон
14:25, 01 мая 2017 Вылечить диабет поможет смартфон

Новая технология имеет большой потенциал

Пиво является лучшим болеутоляющим средством
13:09, 01 мая 2017 Пиво является лучшим болеутоляющим средством

Однако злоупотреблять напитком не стоит

Ученые нашли лекарство от многих болезней
12:11, 01 мая 2017 Ученые нашли лекарство от многих болезней

Наладить его производство не составит труда

Стало известно, почему человек забывает ту или иную информацию
10:57, 01 мая 2017 Стало известно, почему человек забывает ту или иную информацию

Забывчивость можно искоренить

Ученые рассказали, как победить склонность к ожирению
03:59, 01 мая 2017 Ученые рассказали, как победить склонность к ожирению

Это поможет снизить активность одного из ответственных за набор веса генов

Опубликован список продуктов, которые необходимо есть ежедневно
23:01, 30 апреля 2017 Опубликован список продуктов, которые необходимо есть ежедневно

Чтобы баланс в организме сохранялся постоянно