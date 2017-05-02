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Общество

Конкурс «Безопасное колесо» провели полицейские Дальнегорска в Приморком крае

Соревнования прошли среди учащихся 5-6 классов
Фото: УМВД Приморья Фото: УМВД Приморья
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

С наступлением весенне-осеннего периода отмечается увеличение количества ДТП, жертвами которых становятся дети – велосипедисты. Причиной этого является слабое знание подростками Правил дорожного движения и неумение ориентироваться в сложной дорожной ситуации.

С целью снижения аварийности среди велосипедистов, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также формирования культуры здорового образа жизни, сотрудниками Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» совместно с местным отделением ДОСААФ России организован и проведён ежегодный конкурс «Безопасное колесо».

Соревнования прошли среди учащихся 5-6 классов школ города на базе учебного комбината ДОСААФ. В конкурсе приняли участие команды пяти школ Дальнегорского городского округа.

В судейскую коллегию вошли специалист отдела образования, инструкторы отделения ДОСААФ России, представители народной дружины «Тетюхе» и сотрудники Госавтоинспекции. Конкурс проходил в два этапа: 1 этап – проверка теоретических знаний Правил дорожного движения, 2 этап практический – фигурное вождение велосипеда. Программа второго этапа конкурса включала в себя семь заданий: «Змейка», «Доска», «Кольцо», «Качели», «Восьмёрка», «Коридор» и линия «Стоп».

Борьба была упорной, каждая команда старалась не уступать соперникам, показать все умения и навыки правильного и безопасного управления велосипедом.

По итогам конкурса лучшей в общекомандном зачете стала команда школы № 25, второе место заняла школа № 3 и на третьем месте школа №5.

Призерами в личном зачете среди юношей стали: Коновалов Ярослав из школы №21, Огарков Андрей (школа № 5) и Воеводин Леон из школы №8. Среди девушек: Никитина Снежанна (школа №25), Коренчук Виктория из школы №21 и Лукичёва Елизавета (школа №3).

Все участники конкурса награждены медалями, почётными грамотами и сладкими призами

Конкурс «Безопасное колесо» повышает уровень знаний ПДД среди юных велосипедистов, прививает уважение к закону, а также развивает командный дух и умение работать в команде.

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