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Общество

Ученые рассказали, как искать инопланетян‍

Современная стратегия инопланетной жизни ошибочна
Фото: versiya.info Фото: versiya.info
Владивосток, вторник, 02 мая , РИА Vladnews.

Ученые Университета Глазго (Великобритания) рассказали, как искать инопланетян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. Результаты исследования показали, что современная стратегия инопланетной жизни ошибочна.

Один из авторов исследования биохимик Ли Кронин считает, что искать нужно все сложные молекулярные структуры, независимо от их состава. На данный момент ученые “прощупывают” космос благодаря анализу молекул, которые могут быть земного типа. Так, марсианские миссии и будущие полеты на спутник Юпитера Европу направлены на поиск органических молекул, аминокислот, необычных соотношений изотопов углерода, которые указывают на наличие жизни, подобной земной.

Но ученые считают, что стратегию стоит поменять. Любое сложное соединение может быть биосигналом более точным, чем поиск молекул. Соответственно, любая сложная структура в космосе, найденная человеком, может указывать на наличие в зоне инопланетян.

“Биология имеет один важный маркер - способность производить сложные вещи, неспособные возникнуть сами по себе в естественной среде”, - рассказали ученые.

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