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В Приморье обнаружены денежные фальшивки

УМВД просит граждан быть бдительными
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

В Приморском крае зарегистрированы случаи сбыта поддельных денежных купюр достоинством 5 тысяч рублей серии «ба», «мв», «вм», «мб», «ма», «ав», «бв» (буквы серии могут варьироваться - быть как прописными, так и строчными), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Однако не все банкноты указанных серий являются поддельными, наиболее пристально следует присматриваться к купюрам с номерами (номер купюры состоит из 7 цифр): БА 5976ххх, ба 6976ххх, БА 5876ххх, ВМ 5084ххх, ВМ 5884ххх, ВМ 478ххх, ВМ 4874ххх, БМ 3102ххх, БМ (МБ) 2418ххх, МБ (БМ) 2593ххх, МА (АМ) 4360ххх, ав 6874ххх, ав 5874ххх, ав 5674ххх, АВ 477ххх БВ 9884ххх, вм 3883ххх.

Чаще всего местом сбыта поддельных купюр являются магазины мелкой розницы, киоски, кафе - бары, такси, сельскохозяйственные рынки, АЗС и места продаж, где отсутствуют специальные аппараты для проверки банкнот.

В основном поддельные купюры выявляются в банковских организациях при пересчете денежной наличности, поступившей из торговых организаций, в расчетно-кассовых центрах Центрального Банка России, в торговых точках при пересчете выручки.

Следственное управление УМВД России по Приморскому краю обращается с просьбой к руководителям торговых фирм, а также индивидуальным предпринимателям розничной и оптовой торговли, бдительно относиться к проверке денежных средств, поступающих от клиентов и приобрести приборы для определения фальшивых денежных знаков, так называемых детекторов банкнот. На сегодняшний день одним из наиболее точных в определении подлинности купюр является прибор «ULTRAMAG C 6».

Как показывает практика, преступления данной категории раскрываются при своевременном обнаружении поддельной банкноты в месте ее сбыта.

В случае сомнения в подлинности банкноты стоит обратить внимание на несколько признаков, которые помогут подтвердить или опровергнуть подозрения.

- Купюра не должна быть склеена из двух листов бумаги. Оригинал состоит из целостной части и не имеет расслоений.

- Защитные волокна и цифровое обозначение номинала, нанесённое серой краской, которое расположено в левом нижнем углу купюры, не имеют свечения в ультрафиолетовых лучах.

- Печать банка России также не изменяет цвет с желто-зеленого оттенка на красно-коричневый, при рассмотрении её под иным углом.

- На ощупь бумага не такая эластичная и не имеет характерного хруста.

- Кроме того, фальшивомонетчики используют водорастворимые красители, поэтому если слегка намочить цветное изображение и растереть его, на фальшивой купюре оно расплывется, если потереть серию и номер купюр, расположенные слева, краска начнет стираться.

- Мелкие детали, такие как микроузоры, защитные сетки и прочие, не просматриваются.

Следует внимательно просматривать купюры на предмет наличия водяных знаков, специальных защитных нитей, рельефности изображения текстов «Билет Банка России», «Подделка билетов банка России преследуется по закону», наличие меток для людей с ослабленным зрением.

В случае обнаружения поддельной денежной банкноты полицейские предлагают гражданам проявить сознательность и незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. При обнаружении фальшивок ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от них путем совершения расчетных операций: можно не только потерять деньги, но и быть привлеченным к уголовной ответственности.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты либо иностранной валюты является тяжким преступлением. За изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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