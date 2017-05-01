Еще одна квартира горит во Владивостоке

Еще одна квартира полыхает во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.
На этот раз возгорание произошло в доме по улице Сахалиснкая,53. В распоряжении редакции оказались видеокадры, на которых отчетливо видно, как полыхает несколько балконов. По информации собеседника агентства, сгорели две квартиры на 2 и 3 этажах. По предварительной информации, пострадал один человек. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.
Обстоятельства случившегося будут выяснены после тушения огня.