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Еще одна квартира горит во Владивостоке

Есть пострадавшие
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Еще одна квартира полыхает во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

На этот раз возгорание произошло в доме по улице Сахалиснкая,53. В распоряжении редакции оказались видеокадры, на которых отчетливо видно, как полыхает несколько балконов. По информации собеседника агентства, сгорели две квартиры на 2 и 3 этажах. По предварительной информации, пострадал один человек. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу.

Обстоятельства случившегося будут выяснены после тушения огня. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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