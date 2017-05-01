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За сутки в Приморье произошло более 20 возгораний

Выявлены 22 термические аномалии
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье организована работа по тушению 21 техногенного пожара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались.

Была организована работа по тушению техногенных пожаров на территории Приморского края: во Владивостокском городском округе и Черниговском муниципальном районе – ликвидация пожара в доме, расположенном на улице Адмирала Юмашева в городе Владивосток; тушение деревянной бани в селе Высокое на переулке Дорожный в Черниговском муниципальном районе. На тушении был задействован 151 человек личного состава и 37 единиц техники.

По состоянию на 7:00 на территории Приморского края выявлены 22 термические аномалии в 7-ми муниципальных образованиях: 2 – в Лазовском муниципальном районе, 1 – в Надеждинском муниципальном районе, 3 –в Находкинском городском округе, 2 – в Октябрьском муниципальном районе, 4 – в Партизанском муниципальном районе, 3 – в Уссурийском городском округе, 7 – в Хасанском муниципальном районе. Проверяются.

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