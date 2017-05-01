Средний срок во время выкидыша составлял 14 недель беременности

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

По данным ученых, общие антибиотики повышают риск выкидыша на ранних сроках беременности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Для исследования отобрали 8,702 случая, определяемых, как клиническивыявленные спонтанные выкидыши. Средний срок во время выкидыша составлял 14 недель беременности.

"Инфекции распространены во время беременности. Хотя использование антибиотиков для лечения инфекций было связано с уменьшением риска недоношенности и низкого веса при рождении в других исследованиях, наше исследование показывает, что некоторые типы антибиотиков увеличивают риск спонтанного выкидыша, при этом риск повышается от 60% до двух раз", - говорит доктор Аник Берард из фармацевтического факультета Монреальского университета.