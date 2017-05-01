Ветераны труда Приморья поздравляют жителей края с Первомаем

Во Владивостоке прошло праздничное шествие

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Приморский край первым в стране отмечет Первомай. Ветераны труда поздравили приморцев с праздником Весны и Мира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

Для ветерана труда Фридриха Заниса Первомай – это праздник Мира и хорошего настроения.

«Я видел весь ужас Великой Отечественной войны, поэтому важно сохранить мирное небо над головой. Сейчас стараюсь передать подрастающему поколению весь свой положительный жизненный опыт. Считаю, что молодежь должна больше трудиться на пользу страны и общества», – сказал он.

Василий Михайленко всю жизнь проработал в Приморье. Каждый год он вместе с семьей принимает участие в первомайской демонстрации.

«Россия – великая страна и в такие праздники особенно чувствуется единение людей. Я всегда вместе с семьей участвую в праздничном шествие по Золотом мосту. Это возможность встретиться трудовыми коллективами, поделиться друг с другом хорошим настроением», – говорит ветеран.

Отметим, в праздничном шествие в Приморье сегодня приняли участие медицинские работники, учителя, предприниматели, рабочие – представители всех сфер жизни региона.