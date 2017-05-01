За жуткое преступление приморца на 20 лет лишили свободы 16:56, 01 мая За жуткое преступление приморца на 20 лет лишили свободы
Круизный лайнер Costa Victoria прибудет во Владивосток 15:50, 01 мая Круизный лайнер Costa Victoria прибудет во Владивосток
Еще одна квартира горит во Владивостоке 15:23, 01 мая Еще одна квартира горит во Владивостоке
Новостная лента
Май, 01 понедельник
20:18
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
20:18
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
20:18
Спасскцемент прокомментировал ситуацию с бетонным ограждением в пригороде Владивостока Эксклюзив
20:10
Антибиотики повышают риск выкидыша
19:05
Ветераны труда Приморья поздравляют жителей края с Первомаем
18:00
Приморский силач научил юношей двигать тяжести Фото
17:28
Теперь смартфоны можно будет заряжать с помощью Wi-Fi
16:56
За жуткое преступление приморца на 20 лет лишили свободы
16:22
Ученые доказали возможность существования машины времени
15:50
Круизный лайнер Costa Victoria прибудет во Владивосток
15:23
Еще одна квартира горит во Владивостоке
15:05
Во Владивостоке горит квартира Фото
14:53
Первомайская демонстрация во Владивостоке: как это было Фото
14:44
На Шаморе горит лесной массив Видео
14:25
Вылечить диабет поможет смартфон
13:41
Во Владивостоке ищут очевидцев серьезного ДТП Фото
13:09
Пиво является лучшим болеутоляющим средством
12:40
Приморское предприятие испугалось визита приставов
12:11
Ученые нашли лекарство от многих болезней
11:43
В Артеме порывом сильного ветра сорвало крышу с жилого дома Фото
11:19
В Артеме ночью подожгли авто Фото
10:57
Стало известно, почему человек забывает ту или иную информацию
10:31
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
10:12
Владивостокцы выйдут на протестную демонстрацию
10:00
Центр и часть Владивостока недоступны для движения автотранспорта Адреса
09:46
Ралли «Тихий океан 2017» прошло во Владивостоке Фото
09:35
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
09:22
Гороскоп на 1 мая
09:11
Сегодня в Приморье погоду определяет циклон
09:01
Администрация Владивостока поздравляет жителей города с Первомаем
07:52
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников
07:08
NASA: Человечество на грани открытия инопланетной жизни
06:02
Приморцы массово жалуются на ломающиеся из-за плохого бензина двигатели
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4123 (62) от 28 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу добавили морских пейзажей
Первомай собирает колонны
Бесплатный гектар доведет до околицы
Медицина уходит на дежурство
В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Ветераны труда Приморья поздравляют жителей края с Первомаем

Во Владивостоке прошло праздничное шествие
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Приморский край первым в стране отмечет Первомай. Ветераны труда поздравили приморцев с праздником Весны и Мира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию.

Для ветерана труда Фридриха Заниса Первомай – это праздник Мира и хорошего настроения.

«Я видел весь ужас Великой Отечественной войны, поэтому важно сохранить мирное небо над головой. Сейчас стараюсь передать подрастающему поколению весь свой положительный жизненный опыт. Считаю, что молодежь должна больше трудиться на пользу страны и общества», – сказал он.

Василий Михайленко всю жизнь проработал в Приморье. Каждый год он вместе с семьей принимает участие в первомайской демонстрации.

«Россия – великая страна и в такие праздники особенно чувствуется единение людей. Я всегда вместе с семьей участвую в праздничном шествие по Золотом мосту. Это возможность встретиться трудовыми коллективами, поделиться друг с другом хорошим настроением», – говорит ветеран.

Отметим, в праздничном шествие в Приморье сегодня приняли участие медицинские работники, учителя, предприниматели, рабочие – представители всех сфер жизни региона.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Теперь смартфоны можно будет заряжать с помощью Wi-Fi
17:28, 01 мая 2017 Теперь смартфоны можно будет заряжать с помощью Wi-Fi

Компания Apple разработала новинку

Ученые доказали возможность существования машины времени
16:22, 01 мая 2017 Ученые доказали возможность существования машины времени

Опирались исследователи на теорию относительности Эйнштейна

Круизный лайнер Costa Victoria прибудет во Владивосток
15:50, 01 мая 2017 Круизный лайнер Costa Victoria прибудет во Владивосток

2 мая в 13:00

Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
10:31, 01 мая 2017 Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

В крае пожароопасно

Владивостокцы выйдут на протестную демонстрацию
10:12, 01 мая 2017 Владивостокцы выйдут на протестную демонстрацию

Вырази свой протест против политики властей!

Центр и часть Владивостока недоступны для движения автотранспорта
10:00, 01 мая 2017 Центр и часть Владивостока недоступны для движения автотранспорта

Праздник Весны и Труда

Три междугородних рейса из Владивостока отменены
09:35, 01 мая 2017 Три междугородних рейса из Владивостока отменены

Расписание