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Теперь смартфоны можно будет заряжать с помощью Wi-Fi

Компания Apple разработала новинку
Фото: trend.az Фото: trend.az
Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Компания Apple планирует сделать севшую батарею мобильного страшным сном, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Патентное бюро в США получило соответствующий документ, в котором сообщается, что iPhone8 может быть оснащен функцией беспроводной зарядки с помощью Wi-Fi. Пока компания Apple только трудится над этим нововведением. В том случае, если специалисты смогут воплотить задумку в реальность, то фактически аккумулятор смартфона станет "бездонным", так как заряжать телефон можно будет в любом месте, где есть беспроводная сеть. 

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