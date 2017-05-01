Теперь смартфоны можно будет заряжать с помощью Wi-Fi

Компания Apple разработала новинку

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Компания Apple планирует сделать севшую батарею мобильного страшным сном, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Патентное бюро в США получило соответствующий документ, в котором сообщается, что iPhone8 может быть оснащен функцией беспроводной зарядки с помощью Wi-Fi. Пока компания Apple только трудится над этим нововведением. В том случае, если специалисты смогут воплотить задумку в реальность, то фактически аккумулятор смартфона станет "бездонным", так как заряжать телефон можно будет в любом месте, где есть беспроводная сеть.