Первомайская демонстрация во Владивостоке: как это было

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 мая, Приморье отмечает день Весны и Труда, и во Владивостоке прошла главная первомайская демонстрация, сообщает РИА VladNews. Ранним утром на Золотом мосту собрались более 20 тысяч жителей края, чтобы принять участие в праздничном шествии.

Пятый год подряд местом для сбора первомайской демонстрации становится Золотой мост. Около девяти часов утра здесь собрались уже тысячи приморцев. В шествии принимали участие медицинские работники, учителя, предприниматели, рабочие — представители всех сфер жизни региона.

Стартовало шествие ровно в 11 часов. Демонстранты прошлись по улицам Суханова, Уборевича и Светланской, направляясь в сторону площади Борцов за власть Советов. По дороге к ним присоединились и другие жители города. В руках у людей - флажки, шарики, транспаранты. Многие делают селфи, желая запечатлеть себя, – не каждый день удается прогуляться по Золотому мосту.

Через полчаса первые колонны добрались и до площади. В 12:50 на площади началась праздничная программа. Мероприятия завершатся в 15.00. За это время гости праздника успеют спеть любимые песни вместе с артистами, потанцевать и поучаствовать в различных флешмобах.

На первомайском шествии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.



