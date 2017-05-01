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За жуткое преступление приморца на 20 лет лишили свободы

Приморский краевой суд вынес приговор
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Приморец, убивший свою знакомую, проведет в тюрьме долгое время, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры края. 

Инцидент произошел в селе Гранатовка, Октябрьский райн Приморского края. Между убитой и осужденным были хорошие отношения - мужчина брал молоко у женщины для дальнейшей перепродажи. Однажды, придя в гости к ныне убитой, злоумышленник напал на женщину, чтобы присвоить себе ее деньги и ценные вещи. Сначала он нанес женщине несколько ударов кухонным нодом в грудь, живот и шею, с требованием отдать все деньги, что у нее имеются. Потерпевшая требование выполнила, однако после этого мужчина вновь нанес женщине еще несколько ударов ножом в спину. От большой кровопотери женщина скончалась на месте. Мужчина же. покидая дом, снял с убитой золотые украшения, а также забрал два мобильных телефона. 

Приморский краевой суд вынес приговор ранее судимому приморцу, который осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью). Суд полностью согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому за содеянное 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Режим исправительного учреждения определен с учетом наличия в действиях злоумышленника особо опасного рецидива преступлений, поскольку на момент преступления у него имелась непогашенная судимость за ранее совершенное убийство.

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