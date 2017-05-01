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Общество

Ученые доказали возможность существования машины времени

Опирались исследователи на теорию относительности Эйнштейна
Фото: topoboi.com Фото: topoboi.com
Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Составив математическую формулу, исследователи доказали возможность существования машины времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Опирались ученые на теорию относительности Эйнштейна.

По их мнению, теория не исключает возможности существования замкнутых времениподобных кривых, позволяющих вернуться на изначальную точку пространства-времени и, следовательно, "путешествовать" в прошлое и будущее. Так. например, свойство искривления пространственно-временного континуума объясняет круговое движение планет по орбите. Специалисты пришли к выводу, что, "искривив" пространство-время определнным способом, можно создать все необходимые для путешествия во времени условия. Весь этот процесс - движение на сверхсветовой скорости по замкнутой кривой. 

Однако, как отмечают исследователи, осуществить все это в реальной жизни вряд ли получится. 

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