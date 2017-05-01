Круизный лайнер Costa Victoria прибудет во Владивосток

2 мая в 13:00

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Завтра, 2 мая, во Владивосток прибудет круизный лайнер Costa Victoria, сообщает корреспондент РИА VladNews. Лайнер пришвартуется у причала морвокзала в 13:00 и покинет Владивосток этим же днем в 23:00.

Напомним, что с завтрашнего дня во Владивостоке 2 мая открывается новый сезон международных морских круизов. Так, в мае во Владивосток зайдут:

2 мая - Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие - 23:00

7 мая - Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие - 21:00

20 мая - Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие - 23:00

30 мая - Costa NeoRomantica, прибытие в 7:00, отплытие - 16:00

31 мая - Costa Victoria, прибытие в 13:00, отплытие - 23:00

Летом 2017 года ожидается шесть заходов круизных лайнеров в приморскую столицу. Так,в июне Владивосток посетят пассажиры кораблей Nippon Maru (7 июня), Asuka II (23 июня) и Costa NeoRomantica (26 июня). В июле во владивостокский порт зайдут Costa Victoria (24 июля) и Ocean Dream (31 июля). В августе ожидается только один круизный лайнер - Costa NeoRomantica, который прогостит в порту приморской столицы с 7 утра до 4 часов дня 19 августа.

Завершат круизный сезон во Владивостоке Pasific Venus и Costa NeoRomantica, которые посетят город 10 и 20 сентября соответственно.

Заход лайнеров всегда является мероприятием городского масштаба, которое сопровождается церемонией приветствия и ярмаркой с товарами национального производства.