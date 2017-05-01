Игорь Пушкарев поздравил жителей Владивостока с 1 мая 21:27, 01 мая Игорь Пушкарев поздравил жителей Владивостока с 1 мая
За жуткое преступление приморца на 20 лет лишили свободы 16:56, 01 мая За жуткое преступление приморца на 20 лет лишили свободы
Круизный лайнер Costa Victoria прибудет во Владивосток 15:50, 01 мая Круизный лайнер Costa Victoria прибудет во Владивосток
Новостная лента
Май, 01 понедельник
23:20
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
23:20
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
23:20
Спасскцемент прокомментировал ситуацию с бетонным ограждением в пригороде Владивостока Эксклюзив
22:30
На реалистичную секс-куклу ученые планируют потратить 30$ долларов
21:27
Игорь Пушкарев поздравил жителей Владивостока с 1 мая
21:20
За сутки в Приморье произошло более 20 возгораний
20:10
Антибиотики повышают риск выкидыша
19:05
Ветераны труда Приморья поздравляют жителей края с Первомаем
18:00
Приморский силач научил юношей двигать тяжести Фото
17:28
Теперь смартфоны можно будет заряжать с помощью Wi-Fi
16:56
За жуткое преступление приморца на 20 лет лишили свободы
16:22
Ученые доказали возможность существования машины времени
15:50
Круизный лайнер Costa Victoria прибудет во Владивосток
15:23
Еще одна квартира горит во Владивостоке
15:05
Во Владивостоке горит квартира Фото
14:53
Первомайская демонстрация во Владивостоке: как это было Фото
14:44
На Шаморе горит лесной массив Видео
14:25
Вылечить диабет поможет смартфон
13:41
Во Владивостоке ищут очевидцев серьезного ДТП Фото
13:09
Пиво является лучшим болеутоляющим средством
12:40
Приморское предприятие испугалось визита приставов
12:11
Ученые нашли лекарство от многих болезней
11:43
В Артеме порывом сильного ветра сорвало крышу с жилого дома Фото
11:19
В Артеме ночью подожгли авто Фото
10:57
Стало известно, почему человек забывает ту или иную информацию
10:31
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
10:12
Владивостокцы выйдут на протестную демонстрацию
10:00
Центр и часть Владивостока недоступны для движения автотранспорта Адреса
09:46
Ралли «Тихий океан 2017» прошло во Владивостоке Фото
09:35
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
09:22
Гороскоп на 1 мая
09:11
Сегодня в Приморье погоду определяет циклон
09:01
Администрация Владивостока поздравляет жителей города с Первомаем
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4123 (62) от 28 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу добавили морских пейзажей
Первомай собирает колонны
Бесплатный гектар доведет до околицы
Медицина уходит на дежурство
В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

На реалистичную секс-куклу ученые планируют потратить 30$ долларов

Игрушка поступит в продажу к концу 2017 - началу 2018 года
Фото: surfing4freee.appspot.com Фото: surfing4freee.appspot.com
Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Чтобы создать самого реалистичного секс-робота, изобретатели решили потратить примерно 30 млн долларов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. Предполагается, что кукла будет настолько реалистична, что даже будет обладать своим мировоззрением, а такде сможет поддержать разговор на ту или иную тему. При этом робот никогда не сможет сказать человеку "нет". 

Цена такого секс-агрегата будет варьироваться от 15 тыс долларов. А вот на разработку игрушки понадобится порядка 30 млн долларов. Новые секс-боты будут иметь активную харизму, а также позволят пользователям воплотить в реальность их самые смелые желания. Ученые стремятся к тому, чтобы со временем заменить женщину в постели на вот таких вот роботов. 

Также сообщается, что реальистичная кукла может поступить в продажу уже в конце 2017 - начале 2018 года. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ветераны труда Приморья поздравляют жителей края с Первомаем
19:05, 01 мая 2017 Ветераны труда Приморья поздравляют жителей края с Первомаем

Во Владивостоке прошло праздничное шествие

Теперь смартфоны можно будет заряжать с помощью Wi-Fi
17:28, 01 мая 2017 Теперь смартфоны можно будет заряжать с помощью Wi-Fi

Компания Apple разработала новинку

Ученые доказали возможность существования машины времени
16:22, 01 мая 2017 Ученые доказали возможность существования машины времени

Опирались исследователи на теорию относительности Эйнштейна

Круизный лайнер Costa Victoria прибудет во Владивосток
15:50, 01 мая 2017 Круизный лайнер Costa Victoria прибудет во Владивосток

2 мая в 13:00

Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
10:31, 01 мая 2017 Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

В крае пожароопасно

Владивостокцы выйдут на протестную демонстрацию
10:12, 01 мая 2017 Владивостокцы выйдут на протестную демонстрацию

Вырази свой протест против политики властей!

Центр и часть Владивостока недоступны для движения автотранспорта
10:00, 01 мая 2017 Центр и часть Владивостока недоступны для движения автотранспорта

Праздник Весны и Труда