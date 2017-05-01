На реалистичную секс-куклу ученые планируют потратить 30$ долларов

Игрушка поступит в продажу к концу 2017 - началу 2018 года

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Чтобы создать самого реалистичного секс-робота, изобретатели решили потратить примерно 30 млн долларов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. Предполагается, что кукла будет настолько реалистична, что даже будет обладать своим мировоззрением, а такде сможет поддержать разговор на ту или иную тему. При этом робот никогда не сможет сказать человеку "нет".

Цена такого секс-агрегата будет варьироваться от 15 тыс долларов. А вот на разработку игрушки понадобится порядка 30 млн долларов. Новые секс-боты будут иметь активную харизму, а также позволят пользователям воплотить в реальность их самые смелые желания. Ученые стремятся к тому, чтобы со временем заменить женщину в постели на вот таких вот роботов.

Также сообщается, что реальистичная кукла может поступить в продажу уже в конце 2017 - начале 2018 года.