Приморский силач научил юношей двигать тяжести

В преддверии чемпионата юга Приморья по буксировке прошел мастер-класс Ивана Савкина

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Приморский силач Иван Савкин провел открытую тренировку и мастер-класс для жителей посёлка Шкотово, сообщает РИА VladNews.

Два ученика 10 класса, студент 1 курса ДВФУ и ученик 9 класса сдвинули с места и отбуксировали джип марки Mazda весом 1,8 тонны. Победителем мастер-класса стал последний - Юрий Рейм, перспективный, по словам Ивана Савкина, молодой человек. Автомобиль был предоставлен депутатом городской думы города Большой Камень Александром Андрюхиным.

Напомним, что 6 мая в городе Большой Камень состоится открытый чемпионат юга Приморья по буксировке среди юношей.