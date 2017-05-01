Вылечить диабет поможет смартфон

Новая технология имеет большой потенциал

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Контролировать уровень сахара в крови теперь можно с помощью приложения для смартфона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Группа ученых из разных стран поставила эксперимент на мышах, которые мучаются от диабета. Подопытным вживили клетки, помогающие вырабатывать инсулин. Однако вырабатывать вещество клетки начинали под действием на них дальнего красного света. Далее биологи разработали уникальное приложение для смартфона, которое позволяет контролировать интенсивность и продолжительность излучения. Таким образом. был взят под контроль уровень сахара в крови мышей.

Исследователи утверждают, что их новоиспеченная технология имеет большой потенциал в лечении диабета.