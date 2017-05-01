Еще одна квартира горит во Владивостоке 15:23, 01 мая Еще одна квартира горит во Владивостоке
Во Владивостоке горит квартира 15:05, 01 мая Во Владивостоке горит квартира (Фото)
Первомайская демонстрация во Владивостоке: как это было 14:53, 01 мая Первомайская демонстрация во Владивостоке: как это было (Фото)
Новостная лента
Май, 01 понедельник
15:45
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
15:45
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
15:45
Спасскцемент прокомментировал ситуацию с бетонным ограждением в пригороде Владивостока Эксклюзив
15:23
Еще одна квартира горит во Владивостоке
15:05
Во Владивостоке горит квартира Фото
14:53
Первомайская демонстрация во Владивостоке: как это было Фото
14:44
На Шаморе горит лесной массив Видео
14:25
Вылечить диабет поможет смартфон
13:41
Во Владивостоке ищут очевидцев серьезного ДТП Фото
13:09
Пиво является лучшим болеутоляющим средством
12:40
Приморское предприятие испугалось визита приставов
12:11
Ученые нашли лекарство от многих болезней
11:43
В Артеме порывом сильного ветра сорвало крышу с жилого дома Фото
11:19
В Артеме ночью подожгли авто Фото
10:57
Стало известно, почему человек забывает ту или иную информацию
10:31
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
10:12
Владивостокцы выйдут на протестную демонстрацию
10:00
Центр и часть Владивостока недоступны для движения автотранспорта Адреса
09:46
Ралли «Тихий океан 2017» прошло во Владивостоке Фото
09:35
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
09:22
Гороскоп на 1 мая
09:11
Сегодня в Приморье погоду определяет циклон
09:01
Администрация Владивостока поздравляет жителей города с Первомаем
07:52
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников
07:08
NASA: Человечество на грани открытия инопланетной жизни
06:02
Приморцы массово жалуются на ломающиеся из-за плохого бензина двигатели
05:03
Стивен Хокинг рассказал, от чего погибнет человечество
03:59
Ученые рассказали, как победить склонность к ожирению
03:07
Во Владивостоке перекроют Золотой мост и часть дорог в центре Фото
02:06
Что ожидает приморцев 1 мая
01:03
В Приморье проходят соревнования врачей
Апрель, 30 воскресенье
23:57
ГИБДД: Для водителей автобусов в Приморье самое трудное - параллельная парковка и заезд в гараж
23:01
Опубликован список продуктов, которые необходимо есть ежедневно
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4123 (62) от 28 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу добавили морских пейзажей
Первомай собирает колонны
Бесплатный гектар доведет до околицы
Медицина уходит на дежурство
В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Вылечить диабет поможет смартфон

Новая технология имеет большой потенциал
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Контролировать уровень сахара в крови теперь можно с помощью приложения для смартфона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Группа ученых из разных стран поставила эксперимент на мышах, которые мучаются от диабета. Подопытным вживили клетки, помогающие вырабатывать инсулин. Однако вырабатывать вещество клетки начинали под действием на них дальнего красного света. Далее биологи разработали уникальное приложение для смартфона, которое позволяет контролировать интенсивность и продолжительность излучения. Таким образом. был взят под контроль уровень сахара в крови мышей. 

Исследователи утверждают, что их новоиспеченная технология имеет большой потенциал в лечении диабета. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пиво является лучшим болеутоляющим средством
13:09, 01 мая 2017 Пиво является лучшим болеутоляющим средством

Однако злоупотреблять напитком не стоит

Ученые нашли лекарство от многих болезней
12:11, 01 мая 2017 Ученые нашли лекарство от многих болезней

Наладить его производство не составит труда

Стало известно, почему человек забывает ту или иную информацию
10:57, 01 мая 2017 Стало известно, почему человек забывает ту или иную информацию

Забывчивость можно искоренить

Ученые рассказали, как победить склонность к ожирению
03:59, 01 мая 2017 Ученые рассказали, как победить склонность к ожирению

Это поможет снизить активность одного из ответственных за набор веса генов

Опубликован список продуктов, которые необходимо есть ежедневно
23:01, 30 апреля 2017 Опубликован список продуктов, которые необходимо есть ежедневно

Чтобы баланс в организме сохранялся постоянно

Выпить залпом пиво - смертельно опасно, - ученые
21:04, 30 апреля 2017 Выпить залпом пиво - смертельно опасно, - ученые

Итог наблюдений за участниками мюнхенского фестиваля «Октоберфест»

В Приморье пройдет «горячая линия» по вопросам клещевого энцефалита
19:04, 28 апреля 2017 В Приморье пройдет «горячая линия» по вопросам клещевого энцефалита

Со 2 мая по 15 мая