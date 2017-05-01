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Во Владивостоке ищут очевидцев серьезного ДТП

Информации о пострадавших нет
Фото: Очевидцы Фото: Очевидцы
Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло серьезное ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился на острове Русский. Участниками аварии стали два автомобиля. Водитель авто марки Toyota Mark II двигался в сторону кампуса ДВФУ по крайней левой полосе, в это время в зоне разворота завершал маневр водитель авто марки Nissan Sirena. Судя по всему, последний участник движения не убедился в безопасности совершения маневра, в результате чего произошло столкновение двух автомобилей. Mark II влетел в заднюю часть Nissan Sirena, который от удара завалился на бок. Информации о пострадавших нет.

Оба водителя свою вину не признают, также ни у кого не имеется доказательств своей невиновности в виде записи с видеорегистратора. Участники аварии просят помощи у очевидцев, проезжающих мимо в момент ДТП. Телефоны для связи - 89510264292 или 89147206395.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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