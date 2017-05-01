Пиво является лучшим болеутоляющим средством

Однако злоупотреблять напитком не стоит

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Ученые из Великобритании считают, что пиво могло бы стать лучшим болеутолящим средством, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Но врачи-наркологи напоминают, что чрезмерное употребление "анальгетика" приводит к необратимым токсическим изменениям в организме.

После проведенного исследования, специалисты пришли к выводу, что пиво - своего рода "анальгин", если бы не некоторые побочные эффекты. Болеутолящий эффект напитка в разы сильнее парацетомола: алкоголь понижает порог болевой чувствительности. Одна, обезбаливающий эффект краткосрочен.

Но российские ученые все же напоминают о вреде пива.

"Хроническое употребление алкоголя приводит к развитию токсических изменений в организме, в органах. Так что побочные эффекты явно превышают пользу", - заключает российский эксперт.