Во Владивостоке ищут очевидцев серьезного ДТП 13:41, 01 мая Во Владивостоке ищут очевидцев серьезного ДТП (Фото)
В Артеме порывом сильного ветра сорвало крышу с жилого дома 11:43, 01 мая В Артеме порывом сильного ветра сорвало крышу с жилого дома (Фото)
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна 10:31, 01 мая Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
Новостная лента
Май, 01 понедельник
14:14
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
14:14
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
14:14
Спасскцемент прокомментировал ситуацию с бетонным ограждением в пригороде Владивостока Эксклюзив
13:41
Во Владивостоке ищут очевидцев серьезного ДТП Фото
13:09
Пиво является лучшим болеутоляющим средством
12:40
Приморское предприятие испугалось визита приставов
12:11
Ученые нашли лекарство от многих болезней
11:43
В Артеме порывом сильного ветра сорвало крышу с жилого дома Фото
11:19
В Артеме ночью подожгли авто Фото
10:57
Стало известно, почему человек забывает ту или иную информацию
10:31
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
10:12
Владивостокцы выйдут на протестную демонстрацию
10:00
Центр и часть Владивостока недоступны для движения автотранспорта Адреса
09:46
Ралли «Тихий океан 2017» прошло во Владивостоке Фото
09:35
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
09:22
Гороскоп на 1 мая
09:11
Сегодня в Приморье погоду определяет циклон
09:01
Администрация Владивостока поздравляет жителей города с Первомаем
07:52
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников
07:08
NASA: Человечество на грани открытия инопланетной жизни
06:02
Приморцы массово жалуются на ломающиеся из-за плохого бензина двигатели
05:03
Стивен Хокинг рассказал, от чего погибнет человечество
03:59
Ученые рассказали, как победить склонность к ожирению
03:07
Во Владивостоке перекроют Золотой мост и часть дорог в центре Фото
02:06
Что ожидает приморцев 1 мая
01:03
В Приморье проходят соревнования врачей
Апрель, 30 воскресенье
23:57
ГИБДД: Для водителей автобусов в Приморье самое трудное - параллельная парковка и заезд в гараж
23:01
Опубликован список продуктов, которые необходимо есть ежедневно
22:02
Лидер Японии примет участие в ВЭФ-2017 во Владивостоке
21:04
Выпить залпом пиво - смертельно опасно, - ученые
20:01
Главный синоптик Приморья дал прогноз на первые дни мая
19:01
В администрации Владивостока состоялась встреча с волонтерами шествия «Бессмертный полк»
18:02
Финал эко-игр «Что? Где? Когда?» состоялся во Владивостоке
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4123 (62) от 28 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу добавили морских пейзажей
Первомай собирает колонны
Бесплатный гектар доведет до околицы
Медицина уходит на дежурство
В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Красота и Здоровье

Пиво является лучшим болеутоляющим средством

Однако злоупотреблять напитком не стоит
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Ученые из Великобритании считают, что пиво могло бы стать лучшим болеутолящим средством, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Но врачи-наркологи напоминают, что чрезмерное употребление "анальгетика" приводит к необратимым токсическим изменениям в организме.

После проведенного исследования, специалисты пришли к выводу, что пиво - своего рода "анальгин", если бы не некоторые побочные эффекты. Болеутолящий эффект напитка в разы сильнее парацетомола: алкоголь понижает порог болевой чувствительности. Одна, обезбаливающий эффект краткосрочен. 

Но российские ученые все же напоминают о вреде пива. 

"Хроническое употребление алкоголя приводит к развитию токсических изменений в организме, в органах. Так что побочные эффекты явно превышают пользу", - заключает российский эксперт. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Ученые нашли лекарство от многих болезней
12:11, 01 мая 2017 Ученые нашли лекарство от многих болезней

Наладить его производство не составит труда

Стало известно, почему человек забывает ту или иную информацию
10:57, 01 мая 2017 Стало известно, почему человек забывает ту или иную информацию

Забывчивость можно искоренить

Ученые рассказали, как победить склонность к ожирению
03:59, 01 мая 2017 Ученые рассказали, как победить склонность к ожирению

Это поможет снизить активность одного из ответственных за набор веса генов

Опубликован список продуктов, которые необходимо есть ежедневно
23:01, 30 апреля 2017 Опубликован список продуктов, которые необходимо есть ежедневно

Чтобы баланс в организме сохранялся постоянно

Выпить залпом пиво - смертельно опасно, - ученые
21:04, 30 апреля 2017 Выпить залпом пиво - смертельно опасно, - ученые

Итог наблюдений за участниками мюнхенского фестиваля «Октоберфест»

В Приморье пройдет «горячая линия» по вопросам клещевого энцефалита
19:04, 28 апреля 2017 В Приморье пройдет «горячая линия» по вопросам клещевого энцефалита

Со 2 мая по 15 мая

Что делать с клещами во Владивостоке в праздники?
18:32, 28 апреля 2017 Что делать с клещами во Владивостоке в праздники?

1, 8 и 9 мая