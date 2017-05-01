Приморское предприятие испугалось визита приставов

Компания выполнила условия УФССП

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

После визита приставов, приморское предприятие, занимающееся строительством морских сооружений, выплатило задолженность по налогам и сборам в размере более 5 млн. рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на УФССП по Приморью.

Так, в отношении АО «ЗМК «Восточный» было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по налоговым платежам в размере более 5 млн. 114 тысяч рублей.Должник отказался принимать меры, направленные на погашение долга в срок. Тогда служба приставов решила действовать кардинально. Оказалось, что в собственности АО имелся земельный участок. Судебный пристав-исполнитель обратился в суд с заявлением об обращении взыскания на данное недвижимое имущество. Заседание должно было состояться через несколько дней.

Узнав о заседании, компания-неплательщик решила "пошевелиться" и предоставила судебному приставу-исполнителю платежные документы о выплате задолженности в полном объеме не дожидаясь рассмотрения дела.

В связи с исполнением требований исполнительного документа, исполнительное производство в отношении АО «ЗМК «Восточный» окончено.