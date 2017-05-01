Ученые нашли лекарство от многих болезней

Наладить его производство не составит труда

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Исследователи из Национального института океанических технологий и Индийского научного института открыли вещество, которое поможет человечеству излечить многие болезни, лечение которых ранее было недоступным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Среди них диабет, онкология, а также альцгеймер.

Группа специалистов пришла к выводу, что пептиды улиток нескольких видов - это ценнейшие лекарства, которые так необходимы современному обществу. Яд, которые используют морские улитки во время охоты на мелких рыб, содержит лечебные пептиды. Ученый Бенджамин Франклин предполагает, что повторить такую короткую последовательность аминокислот без труда можно воспроизвести в "домашних" условиях. Это означает только лишь то, что наладить их производство будет не так сложно.