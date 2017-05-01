В Артеме порывом сильного ветра сорвало крышу с жилого дома 11:43, 01 мая В Артеме порывом сильного ветра сорвало крышу с жилого дома (Фото)
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна 10:31, 01 мая Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
Владивостокцы выйдут на протестную демонстрацию 10:12, 01 мая Владивостокцы выйдут на протестную демонстрацию
Новостная лента
Май, 01 понедельник
12:43
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
12:43
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
12:43
Спасскцемент прокомментировал ситуацию с бетонным ограждением в пригороде Владивостока Эксклюзив
12:40
Приморское предприятие испугалось визита приставов
12:11
Ученые нашли лекарство от многих болезней
11:43
В Артеме порывом сильного ветра сорвало крышу с жилого дома Фото
11:19
В Артеме ночью подожгли авто Фото
10:57
Стало известно, почему человек забывает ту или иную информацию
10:31
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
10:12
Владивостокцы выйдут на протестную демонстрацию
10:00
Центр и часть Владивостока недоступны для движения автотранспорта Адреса
09:46
Ралли «Тихий океан 2017» прошло во Владивостоке Фото
09:35
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
09:22
Гороскоп на 1 мая
09:11
Сегодня в Приморье погоду определяет циклон
09:01
Администрация Владивостока поздравляет жителей города с Первомаем
07:52
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников
07:08
NASA: Человечество на грани открытия инопланетной жизни
06:02
Приморцы массово жалуются на ломающиеся из-за плохого бензина двигатели
05:03
Стивен Хокинг рассказал, от чего погибнет человечество
03:59
Ученые рассказали, как победить склонность к ожирению
03:07
Во Владивостоке перекроют Золотой мост и часть дорог в центре Фото
02:06
Что ожидает приморцев 1 мая
01:03
В Приморье проходят соревнования врачей
Апрель, 30 воскресенье
23:57
ГИБДД: Для водителей автобусов в Приморье самое трудное - параллельная парковка и заезд в гараж
23:01
Опубликован список продуктов, которые необходимо есть ежедневно
22:02
Лидер Японии примет участие в ВЭФ-2017 во Владивостоке
21:04
Выпить залпом пиво - смертельно опасно, - ученые
20:01
Главный синоптик Приморья дал прогноз на первые дни мая
19:01
В администрации Владивостока состоялась встреча с волонтерами шествия «Бессмертный полк»
18:02
Финал эко-игр «Что? Где? Когда?» состоялся во Владивостоке
17:32
1 мая в Приморье будет по-летнему тепло
17:01
В Приморье произошло три лесных пожара за сутки
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4123 (62) от 28 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу добавили морских пейзажей
Первомай собирает колонны
Бесплатный гектар доведет до околицы
Медицина уходит на дежурство
В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

В Артеме порывом сильного ветра сорвало крышу с жилого дома

Информации о пострадавших нет
Фото: tvernews.ru Фото: tvernews.ru
Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Сильный ветер доставил проблемы жителям Артема, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Бабушкина, 24а. Сильным порывом ветра там сорвало крышу с жилого дома. По предварительной информации, никто не пострадал. Стоит отметить, что этот дом недавно построен. Жильцы дома жалуются на то, что дом словно картонный, "даже фундамент не простаивает". Еще полкрыши осталось болтаться буквально на одном гвозде, но на звонки в УК никто не отреагировал. 

По информации источника агенства, неравнодушные жильцы дома уже написали заявление в прокуратуру. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Артеме ночью подожгли авто
11:19, 01 мая 2017 В Артеме ночью подожгли авто

Обстоятельства случившегося выясняются

В Приморье произошло три лесных пожара за сутки
17:01, 30 апреля 2017 В Приморье произошло три лесных пожара за сутки

Общая площадь - 49 гектаров

В Приморье сельское поселение наказали за нарушение законодательства о выборах
15:02, 30 апреля 2017 В Приморье сельское поселение наказали за нарушение законодательства о выборах

Выписан штраф в 3 тысячи рублей

В Приморье пропал 66-летний пенсионер
14:32, 30 апреля 2017 В Приморье пропал 66-летний пенсионер

Спасатели прекратили поиски

Во Владивостоке задержали двух китайцев с чемоданами, набитыми живыми крабами
14:02, 30 апреля 2017 Во Владивостоке задержали двух китайцев с чемоданами, набитыми живыми крабами

Каждое животное было тщательно упаковано в черную полиэтиленовую пленку

В жилом пятиэтажном доме в Уссурийске произошел взрыв
14:00, 30 апреля 2017 В жилом пятиэтажном доме в Уссурийске произошел взрыв

Один человек погиб

Банду хулиганов-зацеперов поймали во Владивостоке
12:52, 30 апреля 2017 Банду хулиганов-зацеперов поймали во Владивостоке

Школьники катались на вагонах, матерились в громкоговорители и играли на жд путях