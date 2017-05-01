В Артеме порывом сильного ветра сорвало крышу с жилого дома

Информации о пострадавших нет

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Сильный ветер доставил проблемы жителям Артема, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Бабушкина, 24а. Сильным порывом ветра там сорвало крышу с жилого дома. По предварительной информации, никто не пострадал. Стоит отметить, что этот дом недавно построен. Жильцы дома жалуются на то, что дом словно картонный, "даже фундамент не простаивает". Еще полкрыши осталось болтаться буквально на одном гвозде, но на звонки в УК никто не отреагировал.

По информации источника агенства, неравнодушные жильцы дома уже написали заявление в прокуратуру.

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