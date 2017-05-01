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Стало известно, почему человек забывает ту или иную информацию

Забывчивость можно искоренить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Ученые выяснили, почему человек может забыть определенную информацию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Людская забывчивость связана с краткосрочной и долгосрочной памятью. К слову сказать, любые данные, поступающие в мозг человека, остаются там навсегда. Но на уровне краткосрочной памяти нужные нам данные далеко не всегда быстро вспоминаются. 

Так, специалисты рекомендуют регулярно повторять нужную информацию, дабы переместить ее в долгосрочную память. Также ученые отмечают, что старая информация может смешиваться с новой, что снова приведет к забывчивости. 

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