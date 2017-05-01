Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

В крае пожароопасно

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

В Приморье объявлен желтый уровень опасности на сегодня, 1 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае выской уровень пожароопасности, введен особый противопожарный режим.

Также желтый уровень опасности присвоен арктическому побережью Республики Саха, югу, западу и центру Республики Саха, северу и югу Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областям, побережью Охотского моря, а также ЕАО и Чукотской автономной области.

Ранее РИА VladNews сообщало, что сегодня во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +18...+20°C.