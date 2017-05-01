Центр и часть Владивостока недоступны для движения автотранспорта

Праздник Весны и Труда

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 мая, с 7 часов утра до 15 часов дня центр и часть Владивостока будут не доступны для передвижения автомобилей, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья. Связано это с обеспечением безопасности дорожного движения при проведении демонстрации, посвященной Празднику Весны и Труда будет ограничено движение и парковка автотранспорта:

- по улице Суханова: от пересечения с улицей Аксаковская до пересечения с улицей Уборевича;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Семеновская;

- по улице Уборевича: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Семеновская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Светланская: от дома № 66 по улице Светланская до пересечения с улицей Алеутская;

- по улице Береговая: от пересечения с улицей Уборевича до дома № 38 по улице Светланская;

- по улице Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская;

- по Светланскому переулку: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Корабельная Набережная;

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Корабельная Набережная: от пересечения с улицей Семеновская до дома № 66 по улице Светланская;

- по улице Петра Великого: от пересечения с Почтовым переулком до пересечения с улицей Светланская;

- по улице Олега Кошевого: от пересечения с улицей Героев-Тихоокеанцев до пересечения с улицей Черемуховая;

- по улице Очаковская: от пересечения с улицей Харьковская до пересечения с улицей Ужгородская;

- по улице Ужгородская: от пересечения с улицей Очаковская до пересечения с улицей Надибаидзе;

- по улице Надибаидзе: от пересечения с улицей Ужгородская до пересечения с улицей Калинина;

- по улице Гоголя: от дома № 27 по улице Гоголя до пересечения с улицей Щедрина;

- по улице Некрасовская: от пересечения с улицей Щедрина до дома № 38 по улице Некрасовская;

- по улице Луцкого: от дома № 21 по улице Луцкого до дома № 19 по улице Луцкого;

- по улице Всеволода Сибирцева: от пересечения с улицей Пушкинская до пересечения с улицей Луцкого.

Госавтоинспекция Владивостока предлагает использовать альтернативные пути объезда по улицам: 1-я Морская, Тигровая, Семеновская, Калинина, Вилкова, Окатовая, Спортивная, Гоголя, Аксаковская, Всеволода Сибирцева, Некрасовская, Океанскому проспекту,Партизанскому проспекту.