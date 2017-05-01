Ралли «Тихий океан 2017» прошло во Владивостоке

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Вчера, 30 апреля, во Владивостоке состоялось открытие знаменитого авторалли «Тихий океан», которое после четырехлетнего перерыва вернулось на орбиту дальневосточного автоспорта, сообщает корреспондент РИА VladNews. Эта гонка - один из этапов чемпионата Дальнего Востока по классическому авторалли. На долгожданную баталию собрались все ведущие автогонщики Дальневосточного федерального округа.

Спортсменам предстояло проехать четырнадцать спецучастков. Все они разбросаны вокруг Владивостока: от острова Русский до Седанки. Гонка заняла один день - воскресенье. Длина маршрута ралли составила 203 километра.

Соревнования стартовали в 9.30 на картодроме «Змеинка» - первый участок гонки. на мероприятии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.