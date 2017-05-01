Сегодня в Приморье погоду определяет циклон

В крае ветрено

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 мая, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность,без осадков,утром местами туман. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +9...+21 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +18...+20°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+19 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +17...+19°C.