Три междугородних рейса из Владивостока отменены 09:35, 01 мая Три междугородних рейса из Владивостока отменены
Гороскоп на 1 мая 09:22, 01 мая Гороскоп на 1 мая
Сегодня в Приморье погоду определяет циклон 09:11, 01 мая Сегодня в Приморье погоду определяет циклон
Новостная лента
Май, 01 понедельник
09:41
Игорь Пушкарев дал эксклюзивное интервью в СИЗО Эксклюзив
09:41
Школьники скажут ветеранам:«Спасибо за победу!» Видео
09:41
Спасскцемент прокомментировал ситуацию с бетонным ограждением в пригороде Владивостока Эксклюзив
09:35
Три междугородних рейса из Владивостока отменены
09:22
Гороскоп на 1 мая
09:11
Сегодня в Приморье погоду определяет циклон
09:01
Администрация Владивостока поздравляет жителей города с Первомаем
07:52
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников
07:08
NASA: Человечество на грани открытия инопланетной жизни
06:02
Приморцы массово жалуются на ломающиеся из-за плохого бензина двигатели
05:03
Стивен Хокинг рассказал, от чего погибнет человечество
03:59
Ученые рассказали, как победить склонность к ожирению
03:07
Во Владивостоке перекроют Золотой мост и часть дорог в центре Фото
02:06
Что ожидает приморцев 1 мая
01:03
В Приморье проходят соревнования врачей
Апрель, 30 воскресенье
23:57
ГИБДД: Для водителей автобусов в Приморье самое трудное - параллельная парковка и заезд в гараж
23:01
Опубликован список продуктов, которые необходимо есть ежедневно
22:02
Лидер Японии примет участие в ВЭФ-2017 во Владивостоке
21:04
Выпить залпом пиво - смертельно опасно, - ученые
20:01
Главный синоптик Приморья дал прогноз на первые дни мая
19:01
В администрации Владивостока состоялась встреча с волонтерами шествия «Бессмертный полк»
18:02
Финал эко-игр «Что? Где? Когда?» состоялся во Владивостоке
17:32
1 мая в Приморье будет по-летнему тепло
17:01
В Приморье произошло три лесных пожара за сутки
16:31
На острове Русский в рамках субботника «Зеленая Россия» почистили территорию около академии МЧС
15:58
Тигрицу из Приморья выпустили на волю в Еврейской АО
15:29
Сегодня - последний день регистрации на известные молодежные форумы
15:02
В Приморье сельское поселение наказали за нарушение законодательства о выборах
14:32
В Приморье пропал 66-летний пенсионер
14:02
Во Владивостоке задержали двух китайцев с чемоданами, набитыми живыми крабами
14:00
В жилом пятиэтажном доме в Уссурийске произошел взрыв
13:31
Какие улицы перекроют во Владивостоке 1 мая?
12:52
Банду хулиганов-зацеперов поймали во Владивостоке
Конкурс "Спасибо за Победу -2017"

Электронные версии
4123 (62) от 28 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Городу добавили морских пейзажей
Первомай собирает колонны
Бесплатный гектар доведет до околицы
Медицина уходит на дежурство
В приморской столице ремонтируют подъездные дороги к медучреждениям
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Сегодня в Приморье погоду определяет циклон

В крае ветрено
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 мая, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. В крае переменная облачность,без осадков,утром местами туман. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +9...+21 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +18...+20°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +17...+19 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +17...+19°C.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Администрация Владивостока поздравляет жителей города с Первомаем
09:01, 01 мая 2017 Администрация Владивостока поздравляет жителей города с Первомаем

Примите поздравления

Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников
07:52, 01 мая 2017 Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время майских праздников

Памятка

NASA: Человечество на грани открытия инопланетной жизни
07:08, 01 мая 2017 NASA: Человечество на грани открытия инопланетной жизни

В последнее время было много достижений в астробиологии

Приморцы массово жалуются на ломающиеся из-за плохого бензина двигатели
06:02, 01 мая 2017 Приморцы массово жалуются на ломающиеся из-за плохого бензина двигатели

Что делать в такой ситуации - памятка населению

Стивен Хокинг рассказал, от чего погибнет человечество
05:03, 01 мая 2017 Стивен Хокинг рассказал, от чего погибнет человечество

Однако у людей еще есть шанс

Во Владивостоке перекроют Золотой мост и часть дорог в центре
03:07, 01 мая 2017 Во Владивостоке перекроют Золотой мост и часть дорог в центре

Инфографика на 1 мая

Что ожидает приморцев 1 мая
02:06, 01 мая 2017 Что ожидает приморцев 1 мая

Программа мероприятий во Владивостоке