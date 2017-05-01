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Общество

NASA: Человечество на грани открытия инопланетной жизни

В последнее время было много достижений в астробиологии
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Помощник директора NASA Томас Цурбухен на слушаниях в конгрессе США заявил, что человечество находится на грани открытия внеземной жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Ученый пояснил, что совершить одно из наиболее фундаментальных открытий в истории позволяет та широкая деятельность по поиску жизни, которой занимаются многие науки. По его словам, астробиологи в последнее время участвуют во все большем количестве миссий NASA.

«И хотя мы пока не нашли определенных признаков жизни в других местах, в наших поисках наблюдается значительный прогресс, и на астробиологии фокусируется растущее число миссий NASA», - сказал специалист.

Также Томас Цурбухен напомнил о ряде достижений NASA последнего времени, в числе которых открытие семи планет в созвездии Водолея, которые похожи на Землю. Кроме того, он отметил, что не так давно зонд «Кассини» нашел свидетельства того, что спутники Юпитера и Сатурна могут содержать водород. 

В завершении своей речи помощник директора NASA поблагодарил конгрессменов за то, что в бюджете NASA задачи астробиологии прописаны как один из приоритетов.

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