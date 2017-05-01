Стивен Хокинг рассказал, от чего погибнет человечество

Однако у людей еще есть шанс

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Известный британский ученый Стивен Хокинг заявил о том, что человечество погибнет от искусственного интеллекта, который, по его словам, представляет большую опасность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Об этом он сказал, выступая на Глобальной конференции мобильного интернета в Пекине. «Мы должны осознавать опасность, которую он собой представляет», - подчеркнул ученый в ходе видеоконференции.

Также физик-теоретик подчеркнул, что из-за передовых технологий человечество может попросту деградировать и стать беспомощным. Хокинг выразил уверенность в том, что сложившаяся ситуация грозит верной гибелью в условиях естественной эволюции и борьбы за выживание.

Наряду с этим ученый отметил, что если эксперты будут осознавать эту опасность, то они смогут разработать такой искусственный мозг, который все-таки не превзойдет мозг настоящий или будет дружелюбным по отношению к людям. Поэтому, как отметил физик, у человечества есть шанс, ведь вовсе не обязательно, что события будут развиваться по наиболее мрачному сценарию.

Напомним, физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг ранее неоднократно высказывался по поводу возможного будущего человеческой цивилизации. Он убежден, что угроза жизни на Земле постоянно возрастает, поскольку человечество могут погубить генетически сконструированные вирусы или ядерная война.