Что ожидает приморцев 1 мая

Программа мероприятий во Владивостоке

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

1 мая приморцев ожидает целый ряд интересных событий. Все желающие во Владивостоке смогут пройти по Золотому мосту в праздничной колонне, насладиться выступлениями творческих коллективов на площади Борцов за власть Советов и сами стать музыкантами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Для приморцев уже стало доброй традицией в День Весны и Труда собираться на Золотом мосту. В этом году сбор участников начнется в 9.00. Ожидается, что в шествии примут участие более 20 тысяч человек. Как ранее сообщали в департаменте культуры, сформировано более 30 колонн, в состав которых вошли представители всех сфер жизни края. Стоит отметить, что к колонне могут присоединиться все желающие. Шествие начнется в 11.00. Демонстранты пройдут по улицам Суханова, Уборевича, Светланской к площади Борцов за власть Советов.

Здесь за прохождением колонн будут наблюдать почетные жители Владивостока, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда. На площади уже с 10.00 будет звучать музыка, а в 12.50 начнется праздничная программа. Также будут работать тематические локальные площадки. Например, юные любители спорта смогут погонять мяч с профессионалами из ФК «Луч-Энергия» или почувствовать себя хоккеистами на площадке ДЮСША ХК «Адмирал». А желающие попробовать себя в музыке могут сделать это на площадке Приморской краевой филармонии.

Мероприятия завершатся в 15.00. За это время гости праздника успеют спеть любимые песни вместе с артистами, потанцевать и поучаствовать в различных флэш-мобах.