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Общество

В Приморье проходят соревнования врачей

На звание самого спортивного
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Более 400 врачей участвуют в IX краевой спартакиаде работников здравоохранения Приморского края, которая проходит с 29 по 30 апреля в Арсеньеве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, региональный этап всероссийских соревнований среди медиков проводит краевая организация профсоюза при поддержке департамента проводят в девятый раз.

«В этом году заявку на участие в спартакиаде подали 33 команды, в том числе из федеральных и ведомственных медучреждений, расположенных на территории края. Ожидается более 400 участников», – сообщила глава профсоюзной организации края Ирина Лизенко.

Участники состязаются в таких видах спорта, как волейбол, настольный теннис, шахматы, прыжки в длину с места, дартс, перетягивание каната и легкоатлетическая эстафета.

Отметим, что Приморский край – единственный регион ДФО, который проводит такие соревнования и ежегодно получает право на участие во всероссийской спартакиаде медицинских работников.

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