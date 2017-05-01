Администрация Владивостока поздравляет жителей города с Первомаем

Примите поздравления

Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Дорогие владивостокцы!

Примите поздравления с праздником Весны и Труда!

Первомай – это пора перемен, яркое весеннее настроение. Он вдохновляет нас на новые добрые дела.

Все горожане хорошо потрудились, чтобы Владивосток стал еще более красивым, добрым, гостеприимным и комфортным. В канун Первомая мы дружно вышли на городской субботник, а 1 Мая в одной праздничной колонне вместе пройдем по Золотому мосту.

Наш общий позитив дарит силы для новых свершений на благо Владивостока и каждого его жителя.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов во всех делах. Пусть Первомай заряжает вас бодростью и оптимизмом, наполняет энергией. Мы – вместе, и всё у нас получится!