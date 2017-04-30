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Ученые рассказали, как победить склонность к ожирению

Это поможет снизить активность одного из ответственных за набор веса генов
Фото: budzdorovoy.ru Фото: budzdorovoy.ru
Владивосток, понедельник, 01 мая , РИА Vladnews.

Международная команда ученых по итогам исследования пришла к заключению, что регулярные занятия спортом помогут снизить негативное влияние генетических факторов, которые предопределяют склонность человека к ожирению, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Ученые установили, что регулярные занятия физическими упражнениями снижают активность гена FTO, который примерно на 30% повышает вероятность развития у человека ожирения.

Соответствующие выводы ученые сделали после проведения анализа данных, которые объединяют информацию о более чем 200 тысячах людей. Исследователи предполагают, что занятия спортом скорее всего изменяют активность не только гена FTO, но и других связанных с ожирением 11 генов, которые были открыты в ходе экспериментов.

Авторы статьи отмечают, что физическая активность на сегодняшний день остается главным фактором, который снижает риск появления избыточной массы тела у человека.

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