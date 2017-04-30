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Общество

ГИБДД: Для водителей автобусов в Приморье самое трудное - параллельная парковка и заезд в гараж

В регионе определили лучших по профессии
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

28 апреля в г. Владивостоке прошел краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса»; как оказалось, лучшие водители работают в Находке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД края.

На финальный этап, который прошел 28 апреля в г. Владивостоке, вышли 8 водителей автобусов, представляющие 7 организаций: ООО «Находкинский Автотранспортный Альянс», ООО «Находкинское пассажирское АТП», ООО «Центр развития спорта», ООО «Ориент-Авто-Люкс», ООО «Дальнереченскавтотранс», филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» и филиал ПАО «Приморавтотранс» «Владивостокское пассажирское автотранспортное подразделение».

Участники показали теоретические знания ПДД и прошли практические испытания на автодроме («параллельная парковка», «заезд в гараж», «эстакада», «поворот на 90 градусов», «разворот в ограниченном пространстве»). У большинства участников трудности вызвали 2 практических задания: «заезд в гараж» и «параллельная парковка».

По итогам конкурса жюри, в составе сотрудников МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, определило тройку победителей: Гончаров Евгений Закирович, представляющий ООО «Ориент-Авто-Люкс», занял 1 место; Яковенко Сергей Юрьевич, представляющий ООО «Находкинское пассажирское АТП», - 2 место; Южаков Сергей Александрович, представляющий «Находкинский Автотрнспортный Альянс», - 3 место. Все трое – жители г. Находка.

Победители награждены кубками, грамотами, памятными сувенирами, а все участники – дипломы.

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