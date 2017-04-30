Опубликован список продуктов, которые необходимо есть ежедневно

Чтобы баланс в организме сохранялся постоянно

Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

Американские диетологи назвали три продукта, которые следует употреблять ежедневно, чтобы сохранить здоровье. Российские ученые к этому списку добавили еще один продукт, о котором американцы забыли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Таким образом, всего специалисты назвали четыре продукта.

По мнению американских ученых, для сохранения здоровья и поддержания баланса полезных веществ в организме, ежедневно нужно употреблять в пищу яблоки, грецкие орехи и морковь. В этих продуктах содержится высокая концентрация клетчатки, углеводов, крахмала, пектина и витаминов. При употреблении их в пищу каждый день, в организме происходит нормализация кислотно-щелочного баланса и уровня сахара в крови, лучше выводятся мочевая кислота, желчь и моча, снижается артериальное давление, улучшается функция кишечника.

Тем не менее американские ученые не упомянули шоколад. Российские диетологи им напомнили, что шоколад также является источником сохранения здоровья. И его нужно употреблять каждый день, хотя бы маленький кусочек. Отметим, что шоколад улучшает работоспособность головного мозга, помогает худеть, прибавляет сил, а также улучшает настроение, что положительно сказывается на общем самочувствии и состоянии здоровья.