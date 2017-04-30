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Выпить залпом пиво - смертельно опасно, - ученые

Итог наблюдений за участниками мюнхенского фестиваля «Октоберфест»
Фото: blogger Фото: blogger
Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

Выпитый залпом алкоголь грозит аритмией, способствует развитию сердечной недостаточности и впоследствии может привести к инфаркту, сообщает РИА VladNews со ссылкой наИнформинг. Как считают ученые, выпитые залпом два литра пива не могут обойтись для организма человека без последствий.

К такому выводу специалисты пришли после наблюдений за участниками мюнхенского фестиваля «Октоберфест». К слову, отличительная черта фестиваля - обилие пивных палаток, где мюнхенские пивовары продают пиво с содержанием алкоголя 5,8–6,3%. Фестиваль ежегодно посещают около 6 млн человек, количество проданного пива также исчисляется миллионами литров.

Отметим, что ученые обратили внимание на зависимость между жалобами участников фестиваля на нерегулярное сердцебиение и количеством выпитого залпом пива. Примечательно, что люди, которые жаловались на здоровье, никогда ранее не испытывали проблем с сердцем. Средний возраст участников составил 34 года. 

Наряду с этим специалисты отметили, что аритмия наблюдалась только у 2,7% среди тех, кто пил умеренно.

Кроме того, ученые выяснили, что каждый грамм алкоголя на килограмм веса на 75% увеличивает риск возникновения аритмии. При этом эксперты поясняют, что аритмия опасна тем, что может привести к возникновению фибрилляции предсердий, которая повышает риск развития сердечной недостаточности и инфаркта.

Добавим, что команда ученых намерена и дальше изучать вопрос о влиянии алкоголя на работу сердца. В частности, исследователи собираются вести наблюдения за участниками эксперимента.

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