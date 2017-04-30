Лидер Японии примет участие в ВЭФ-2017 во Владивостоке

Синдзо Абэ подтвердил свое участие

Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил свое участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября 2017 года во Владивостоке, по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, прошедших в Москве 27 апреля.

«Мы с Владимиром договорились о следующей встрече один на один во время саммита «большой двадцатки» в Гамбурге в июле этого года. Я также с нетерпением жду встречи с ним на сентябрьском Восточном экономическом форуме во Владивостоке. И в этом году, пользуясь всеми возможностями, мы продвинем японско-российские отношения в широком спектре областей. Я сейчас обновляю эту твёрдую решимость», - заявил японский лидер.

Напомним, в 2016 году глава Японии уже принимал участие в пленарном заседании «Открывая Дальний Восток» Восточного экономического форума с участием президента России. На ВЭФ-2016 делегация из Японии в составе 246 человек стала самой многочисленной. В форуме, который прошел во Владивостоке 2-3 сентября, также приняли участие такие крупнейшие японские компании как Сумитомо, Соджиц, Иида, Мицуи, Джей Джи Си.