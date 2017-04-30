В Приморье произошло три лесных пожара за сутки

Общая площадь - 49 гектаров

Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

Три лесных пожара потушили за сутки брандмейстеры Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Возгорания ликвидированы в Ханкайском, Черниговском и Шкотовском районах края на площади 49 гектаров. В тушении приняли участие 34 человека, задействовано семь единиц техники.

По информации краевого департамента лесного хозяйства, недавно в Приморье действовал один лесной пожар в Партизанском районе на площади около 20 гектаров.

«Данный пожар уже локализован», – уточнили в ведомстве.

Отметим, всего с начала года зарегистрировано 276 лесных пожара.