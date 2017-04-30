В Приморье пропал 66-летний пенсионер

Спасатели прекратили поиски

Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье спасатели прекратили поиски пенсионера, пропавшего в лесу 24 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

26 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой оказать помощь в поиске гражданина 1951 года рождения, который 24 апреля пропал в районе лесного массива реки Прямая Малаза, в 6 км от посёлка Сергеевка Партизанского муниципального района.

Поиск силами сотрудников полиции и работников леспромхоза результата не дал.

26 апреля в 10.00 на поиск убыла группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда в составе 3-х человек и 1 единицы техники, в том числе кинологическая группа с собакой.

К поискам привлечены работники «Сергеевского леспромхоза» – в составе 10 человек, 2 единиц техники и сотрудники полиции – в составе 3-х человек и 1 единицы техники.

26 апреля в период с 13.00 до 20.00 обследовано 300000 кв. м. лесного массива в районе реки Прямая Малаза. Поиск результата не дал.

27 апреля в период с 09.00 до 20.00 обследовано 400000 кв. м. лесного массива в районе реки Прямая Малаза. Поиск результата не дал, продолжится 28 апреля.

28 апреля в период с 08.00 до 17.00 обследовано 250 000 кв. м. лесного массива в районе реки Прямая Малаза. Поиск результатов не дал. Группа спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда вернулась к месту постоянной дислокации в город Находка.

Нарастающим итогом осмотрено 950 000 кв. м. лесного массива.

Силы и средства: 12 человек и 3 единиц техники, в том числе от МЧС России 3 человека и 1 единица техники.