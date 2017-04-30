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В администрации Владивостока состоялась встреча с волонтерами шествия «Бессмертный полк»

В пятый раз жители Владивостока примут участие во всероссийской акции
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, воскресенье, 30 апреля , РИА Vladnews.

28 апреля в актовом зале администрации Владивостока состоялась встреча специалистов управления по делам молодежи и представителей УМВД России по Владивостоку с волонтерами предстоящего памятного шествия «Бессмертный полк», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

На встречу пришли порядка 300 волонтеров, среди которых - студенты, школьники, представители студенческих отрядов и общественности. Главный специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Мария Хасанова рассказали присутствующим о шествии, напомнила, в чем заключаются обязанности волонтеров. Инспектор отдела охраны порядка УМВД России по городу Владивостоку Дмитрий Рябухин ознакомил добровольцев с правилами безопасности, которые необходимо соблюдать во время проведения шествия, посвященного 72-й годовщины Победы.

Напомним, 9 мая в пятый раз жители Владивостока примут участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Уже ставшее традиционным шествие горожан с портретами своих родственников-фронтовиков, которых сегодня уже нет с нами, стартует сразу после торжественного парада войск и военной техники.

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